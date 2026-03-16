Ставайте тренерами та перемагайте з розгромними рахунками: легенда Шахтаря – про критику журналістів

Наставник донецького Шахтаря U-19 Олексій Бєлік висловив незадоволення ставленням деяких журналістів і блогерів до юнацького чемпіонату України, де його команда очолює турнірну таблицю.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Коментуючи старт весняної частини сезону, він похвалив свою команду. При цьому спеціаліст розкритикував представників ЗМІ, які вважають Національну лігу U-19 слабким турніром.

"Задоволений командою, але інколи мене дивують деякі блогери, імен яких не називатиму. Вони наголошують на тому, що в нас слабкий чемпіонат U-19, коли ми перемагаємо, умовно, одну команду з рахунком 5:0, а іншу – 4:2. Якщо чемпіонат слабкий, ставайте тренерами та перемагайте з розгромними рахунками", – сказав Бєлік.

Фахівець пояснив, у чому особливість цього турніру. Також він підкреслив, що особливу увагу приділяє захисним діям своєї команди.

"Варто розуміти, що тут грають молоді виконавці, які борються за шлях до дорослого футболу, і в цьому є велика нестабільність. Сьогодні ти в стартовому складі та перемагаєш суперника з розгромним рахунком, а завтра можеш демонструвати нестабільні виступи та втратити місце в основі, чим користуватимуться інші молоді футболісти. Те, що ми перемагаємо 5:0, не свідчить про слабкість інших. Усі колективи гідні, я бачу, як тренери знаходять різні тактичні рішення. Прикладом є Олександрія U-19, яку ми перемогли в минулому турі. Це небанальна команда, яка грає в доволі цікавий футбол і має хороших тренерів. Наголошу: те, що ми перемагаємо з великим рахунком, не свідчить про слабкість чемпіонату, а говорить передусім про нашу силу. Водночас я дуже задоволений тим, що ми мало пропускаємо, адже для мене важлива впевненість у діях захисників", – підсумував Бєлік.

Зазначимо, що після 19 зіграних турів донеччани на шість очок випереджають Динамо, здобувши 17 перемог при двох поразках. Баланс забитих і пропущених у "гірників" у цьому сезоні – 71:16.

