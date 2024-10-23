Він ще три-чотири роки пограє: Буяльський – про лідера Динамо

Капітан Динамо Віталій Буяльський вважає, що лідер киян Андрій Ярмоленко, у якого сьогодні день народження, зможе пограти ще три-чотири роки.

Цитує Буяльського пресслужба киян.

"Зателефонував, привітав його. У нього кругла дата. Спілкувалися з головним тренером, між собою обговорювали, думаю, він ще три-чотири роки пограє, якщо буде бажання, звичайно. А так будемо вітати вже після повернення до Києва", – розповів Буяльський.

Нагадаємо, Ярмоленко не зіграє матч з Ромою через травму. Через пошкодження він пропустив матч проти Гоффенгайма в Лізі Європи (3 жовтня), але вже через три дні взяв участь у поєдинку чемпіонату України з Кривбасом. Після гри стало відомо, що в Андрія стався рецидив.

Матч Рома – Динамо відбудеться в четвер, 24 жовтня, початок – о 19:45 за Києвом. Наразі у Роми 1 очко у двох матчах Ліги Європи і 27 місце у турнірній таблиці. Динамо з 0 балів йде 35-м.