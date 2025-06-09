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Колишній тренер Колоса очолив Зорю U-19

Олексій Погорелов — 9 червня 2025, 13:51
Ярослав Вишняк
Ярослав Вишняк
ФК Зоря Луганськ

Луганська Зоря оголосила про повернення до клубу Ярослава Вишняка, який погодився очолити команду U-19.

Про це було повідомлено на сайті луганчан.

За інформацією джерела, Вишняк отримав посаду старшого тренера юнацького складу "чорно-білих".

"Вітаємо Ярослава Вишняка з новим викликом в кар’єрі та бажаємо гарної роботи в луганській Зорі!", – йдеться у заяві клубу.

Варто зазначити, що Вишняк вже був частиною Зорі, але в статусі гравця – 42-річний українець виступав за колектив з Луганська у сезонах-2005/06 та 2006/07. За цей час він зіграв у 33 матчах, у яких відзначився трьома голами та одним асистом.

Останнім місцем роботи Ярослава Вишняка був Колос, який попрощався із фахівцем у квітні 2024. Після цього він також обіймав посаду віцепрезидента ковалівського клубу.

Раніше стало відомо, що ще один колишній тренер Зорі став головним тренером Кривбаса.

Колос Україна Чемпіонат України, УПЛ Ярослав Вишняк Зоря Луганськ Зоря U-19

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