Колишній тренер Колоса очолив Зорю U-19

Луганська Зоря оголосила про повернення до клубу Ярослава Вишняка, який погодився очолити команду U-19.

Про це було повідомлено на сайті луганчан.

За інформацією джерела, Вишняк отримав посаду старшого тренера юнацького складу "чорно-білих".

"Вітаємо Ярослава Вишняка з новим викликом в кар’єрі та бажаємо гарної роботи в луганській Зорі!", – йдеться у заяві клубу.

Варто зазначити, що Вишняк вже був частиною Зорі, але в статусі гравця – 42-річний українець виступав за колектив з Луганська у сезонах-2005/06 та 2006/07. За цей час він зіграв у 33 матчах, у яких відзначився трьома голами та одним асистом.

Останнім місцем роботи Ярослава Вишняка був Колос, який попрощався із фахівцем у квітні 2024. Після цього він також обіймав посаду віцепрезидента ковалівського клубу.

Раніше стало відомо, що ще один колишній тренер Зорі став головним тренером Кривбаса.