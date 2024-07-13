Бундесліга запровадить нове правило щодо спілкування з арбітрами
З нового сезону в Бундеслізі запровадять правило, за яким спілкуватися з арбітром зможуть лише капітани команд.
Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, німецький футбольний союз (DFB) ухвалив рішення, за яким арбітри пояснюватимуть свої рішення, а також рішення VAR лише капітанам команд. Вони єдині, хто матиме право говорити із суддями та вимагати пояснень, але лише в шанобливій манері.
Всі інші футболісти, які захочуть поговорити із суддею, отримають жовту картку.
Раніше таке правило було введено УЄФА на Євро-2024.