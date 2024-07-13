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Бундесліга запровадить нове правило щодо спілкування з арбітрами

Андрій Яросименко — 13 липня, 14:42
Бундесліга запровадить нове правило щодо спілкування з арбітрами

З нового сезону в Бундеслізі запровадять правило, за яким спілкуватися з арбітром зможуть лише капітани команд.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, німецький футбольний союз (DFB) ухвалив рішення, за яким арбітри пояснюватимуть свої рішення, а також рішення VAR лише капітанам команд. Вони єдині, хто матиме право говорити із суддями та вимагати пояснень, але лише в шанобливій манері.

Всі інші футболісти, які захочуть поговорити із суддею, отримають жовту картку.

Раніше таке правило було введено УЄФА на Євро-2024.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 УЄФА Євро-2024 з футболу

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