Бундесліга запровадить нове правило щодо спілкування з арбітрами

З нового сезону в Бундеслізі запровадять правило, за яким спілкуватися з арбітром зможуть лише капітани команд.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, німецький футбольний союз (DFB) ухвалив рішення, за яким арбітри пояснюватимуть свої рішення, а також рішення VAR лише капітанам команд. Вони єдині, хто матиме право говорити із суддями та вимагати пояснень, але лише в шанобливій манері.

Всі інші футболісти, які захочуть поговорити із суддею, отримають жовту картку.

Раніше таке правило було введено УЄФА на Євро-2024.