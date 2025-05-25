Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Велика кількість важких моментів через війну, – Пушич висловився про свою роботу в Шахтарі

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 13:09
Велика кількість важких моментів через війну, – Пушич висловився про свою роботу в Шахтарі
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Вже колишній головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про свій досвід роботи в українському клубі.

Думку фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Кожен тренер намагається впливати через своє бачення футболу, коли приходить до нового клубу. Бачення футболу включає не тільки тактичну й технічну частину, що відбувається на полі, але й те, як ви взаємодієте, особливо за таких обставин. Ми пережили стільки важких моментів через війну, підтримували одне одного, піклувалися одне про одного, це було також дуже важливо для мене. І я сподіваюся, що я цим допоміг моїм гравцям та працівникам клубу.
Здобуття трофеїв – це частина роботи, але це й те, що змушує вас пишатися, це, звісно, щось особливе. Я знаю, як складно вигравати нагороди, і коли нам це вдавалося з достатньо молодою командою та певними змінами у той період… Можу тільки сказати, що я дуже пишаюся тим, чого ми досягли всі разом", – розповів Пушич.

У першому сезоні Пушич оформив із Шахтарем "золотий дубль", вигравши УПЛ і Кубок України. Цього сезону "гірники" знову тріумфували в Кубку України, але в чемпіонаті посіли лише третю сходинку. Цей результат став найгіршим за 29 років для Шахтаря.

Раніше підсумки роботи тренера на чолі команди підбив генеральний директор Сергій Палкін.

війна Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Маріно Пушич

війна

IIHF не допустила збірну Росії з хокею до Олімпіади-2026
Делегація Олександрії відвідала стадіони, на яких потенційно гратиме матчі Ліги конференцій
Гашек заступився за чеського хокеїста, який підписав контракт із російським Адміралом
Карпати мають намір збільшити квоту вболівальників на матч проти Зорі
На фронті загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства

Останні новини