Велика кількість важких моментів через війну, – Пушич висловився про свою роботу в Шахтарі

Вже колишній головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про свій досвід роботи в українському клубі.

Думку фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Кожен тренер намагається впливати через своє бачення футболу, коли приходить до нового клубу. Бачення футболу включає не тільки тактичну й технічну частину, що відбувається на полі, але й те, як ви взаємодієте, особливо за таких обставин. Ми пережили стільки важких моментів через війну, підтримували одне одного, піклувалися одне про одного, це було також дуже важливо для мене. І я сподіваюся, що я цим допоміг моїм гравцям та працівникам клубу.

Здобуття трофеїв – це частина роботи, але це й те, що змушує вас пишатися, це, звісно, щось особливе. Я знаю, як складно вигравати нагороди, і коли нам це вдавалося з достатньо молодою командою та певними змінами у той період… Можу тільки сказати, що я дуже пишаюся тим, чого ми досягли всі разом", – розповів Пушич.

У першому сезоні Пушич оформив із Шахтарем "золотий дубль", вигравши УПЛ і Кубок України. Цього сезону "гірники" знову тріумфували в Кубку України, але в чемпіонаті посіли лише третю сходинку. Цей результат став найгіршим за 29 років для Шахтаря.

Раніше підсумки роботи тренера на чолі команди підбив генеральний директор Сергій Палкін.