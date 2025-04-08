Дуже важкий матч, – Ярмоленко оцінив перемогу над Лівим берегом

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко оцінив перемогу команди над Лівим берегом в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги.

Слова вінгера наводить пресслужба столичного колективу.

"Був важкий матч, Лівий Берег дуже добре захищався, в таких іграх важко створювати моменти, але, коли вони з’являються, їх потрібно реалізовувати. Після того, як забили перший м’яч, стало трошки легше грати. Спочатку Віталій Буяльський віддав хорошу передачу на Ваната, Влад добре скинув мені м’яч, тож залишалося лише реалізувати цей момент.



Хороша команда, організовано захищається, проти них важко грати. Коли забиваєш таким суперникам, далі грати стає набагато легше", – розповів Ярмоленко.