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Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: букмекери визначили фаворита чвертьфіналу Кубку ліги

Микола Дендак — 16 грудня 2024, 23:13
Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: букмекери визначили фаворита чвертьфіналу Кубку ліги
ФК Тоттенгем

Тоттенгем зіграє проти Манчестер Юнайтед у матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги.

Поєдинок відбудеться 19 грудня на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум" в Лондоні, Англія. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, невеликим фаворитом протистояння є Тоттенгем з коефіцієнтом 2,37. На нічию дають 3,90, а на перемогу МЮ можна поставити з коефіцієнтом 2,76.

Нагадаємо, в попередньому раунді Арсенал із Олександром Зінченком розгромив Престон із Чемпіоншипу, МЮ забив 5 м'ячів у ворота Лестера, а Челсі з Михайлом Мудриком поступився Ньюкаслу.

З усіма чвертьфінальними парами в Кубку ліги можна ознайомитися за цим посиланням.

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