Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: букмекери визначили фаворита чвертьфіналу Кубку ліги
Тоттенгем зіграє проти Манчестер Юнайтед у матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги.
Поєдинок відбудеться 19 грудня на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум" в Лондоні, Англія. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, невеликим фаворитом протистояння є Тоттенгем з коефіцієнтом 2,37. На нічию дають 3,90, а на перемогу МЮ можна поставити з коефіцієнтом 2,76.
Нагадаємо, в попередньому раунді Арсенал із Олександром Зінченком розгромив Престон із Чемпіоншипу, МЮ забив 5 м'ячів у ворота Лестера, а Челсі з Михайлом Мудриком поступився Ньюкаслу.
З усіма чвертьфінальними парами в Кубку ліги можна ознайомитися за цим посиланням.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.