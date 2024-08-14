Манчестер Юнайтед продовжить контракт із ключовим гравцем
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш підпише нову угоду з клубом.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Нова угода 29-річного гравця буде розрахована до червня 2027-го з можливістю продовження ще на сезон. Крім того зросте його зарплата.
Бруну став гравцем МЮ у 2020 році після переходу зі Спортинга за 47 млн фунтів. У минулому сезоні на його рахунку 48 матчів за клуб, в яких він забив 15 голів та віддав 13 асистів.
Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про підписання правого захисника Баварії Нуссаїра Мазрауї, та центрбека Маттейса Де Лігта.