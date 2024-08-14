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Манчестер Юнайтед продовжить контракт із ключовим гравцем

Олександр Булава — 14 серпня, 18:37
Манчестер Юнайтед продовжить контракт із ключовим гравцем

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш підпише нову угоду з клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нова угода 29-річного гравця буде розрахована до червня 2027-го з можливістю продовження ще на сезон. Крім того зросте його зарплата.

Бруну став гравцем МЮ у 2020 році після переходу зі Спортинга за 47 млн фунтів. У минулому сезоні на його рахунку 48 матчів за клуб, в яких він забив 15 голів та віддав 13 асистів.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про підписання правого захисника Баварії Нуссаїра Мазрауї, та центрбека Маттейса Де Лігта.

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