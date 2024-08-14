Манчестер Юнайтед продовжить контракт із ключовим гравцем

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш підпише нову угоду з клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нова угода 29-річного гравця буде розрахована до червня 2027-го з можливістю продовження ще на сезон. Крім того зросте його зарплата.

Бруну став гравцем МЮ у 2020 році після переходу зі Спортинга за 47 млн фунтів. У минулому сезоні на його рахунку 48 матчів за клуб, в яких він забив 15 голів та віддав 13 асистів.

🚨🔴 Bruno Fernandes, signing his new deal at Man United today! Exclusive story confirmed.



It had to be this week, plan 100% confirmed with an official announcement to follow.



Deal valid until June 2027 plus option for further season. pic.twitter.com/9r68dj8blW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про підписання правого захисника Баварії Нуссаїра Мазрауї, та центрбека Маттейса Де Лігта.