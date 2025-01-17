Клуб Ярмолюка затролив лідера Ман Сіті: відео з епічним промахом гравця набрало мільйони переглядів

Нещодавно Брентфорд зумів вирвати нічию у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (2:2), "добивши" суперника вже після гри.

Клуб Єгора Ярмолюка вирішив у соцмережах потролити хавбека "містян" Кевіна Де Брейне, опублікуваши відео епічного промаху бельгійця.

Лідер чемпіонів Англії в одному з моментів пробив по воротам, але м'яч ледь не перелетів стадіон, над чим і поглузував Брентфорд.

За добу це відео набрало у Тіктоці більше 20 мільйонів переглядів і 3 млн лайків!

Нагадаємо, після 21 туру АПЛ Брентфорд йде на 11 місці в турнірній таблиці, набравши 28 очок.

В свою чергу Манчестер Сіті займає шосту позицію з 35 балами.