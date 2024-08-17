Ще один конкурент Ярмолюку: Брентфорд придбає таланта Греміо
Густаво Нуньєс
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Англійський Брентфорд надіслав покращену пропозицію бразильському Греміо щодо трансферу Густаво Нуньєса.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі "Х" (Twitter).
18-річний Нуньєс відмовив клубам із Саудівської Аравії, оскільки хоче продовжити кар'єру в АПЛ.
Густаво може зіграти правого та лівого вінгера, а також під нападником. Він буде конкурентом українцю Єгору Ярмолюку.
Нагадаємо, що Брентфорд нещодавно посилив склад португальцем Фабіу Карвалью.