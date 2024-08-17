Ще один конкурент Ярмолюку: Брентфорд придбає таланта Греміо

Англійський Брентфорд надіслав покращену пропозицію бразильському Греміо щодо трансферу Густаво Нуньєса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі "Х" (Twitter).

18-річний Нуньєс відмовив клубам із Саудівської Аравії, оскільки хоче продовжити кар'єру в АПЛ.

Густаво може зіграти правого та лівого вінгера, а також під нападником. Він буде конкурентом українцю Єгору Ярмолюку.

🚨🔴⚪️ EXCL: Brentford sent new bid to sign Brazilian talent Gustavo Nunes from Gremio, improving their proposal.



Nunes already rejected Saudi clubs as he wants Premier League move.



2005 born winger, close to Brentford now. pic.twitter.com/FXuOhhBor8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2024

Нагадаємо, що Брентфорд нещодавно посилив склад португальцем Фабіу Карвалью.