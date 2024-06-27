Cебальйос: Я тут, щоб стати основним гравцем Динамо

23-річний колумбійський захисник Браян Себальйос заявив, що хоче стати основним гравцем київського Динамо.

Про це новачок команди сказав у інтерв'ю пресслужбі киян.

"Чув про Динамо з дитинства через виступи в єврокубках: впевнений, що в такій команді зможу прогресувати, як футболіст. Але це не одне із моїх головних побажань. Тому що хочу закріпитися тут і зіграти якомога більше матчів у футболці киян.

Це сильна команда, що грає на високих швидкостях. Моє завдання: якнайшвидше познайомитися з новими колегами, щоби зрозуміти їхню гру зсередини. Адже треба влитися в колектив. Вірю, що ті характеристики, які вбачили в мені в цьому клубі зможуть зіграти важливу роль для покращення результатів.

Я тут, щоби стати основним гравцем команди. Для цього мені потрібно якісно працювати на тренуваннях і показувати себе з найкращої сторони", — сказав Себальйос.