Cебальйос: Я тут, щоб стати основним гравцем Динамо
23-річний колумбійський захисник Браян Себальйос заявив, що хоче стати основним гравцем київського Динамо.
Про це новачок команди сказав у інтерв'ю пресслужбі киян.
"Чув про Динамо з дитинства через виступи в єврокубках: впевнений, що в такій команді зможу прогресувати, як футболіст. Але це не одне із моїх головних побажань. Тому що хочу закріпитися тут і зіграти якомога більше матчів у футболці киян.
Це сильна команда, що грає на високих швидкостях. Моє завдання: якнайшвидше познайомитися з новими колегами, щоби зрозуміти їхню гру зсередини. Адже треба влитися в колектив. Вірю, що ті характеристики, які вбачили в мені в цьому клубі зможуть зіграти важливу роль для покращення результатів.
Я тут, щоби стати основним гравцем команди. Для цього мені потрібно якісно працювати на тренуваннях і показувати себе з найкращої сторони", — сказав Себальйос.
Нагадаємо, що Динамо орендувало Браяна у бразильської Форталези до кінця 2024 року з першочерговим правом викупу.
Для Динамо це вже третє підписання у літнє трансферне вікно. До цього кияни оголосили про трансфер хавбека Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Максима Брагару.