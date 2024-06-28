Новачок Динамо: Я тут, щоби стати основним гравцем
Новий захисник Динамо Браян Себальос збирається завоювати місце у стартовому складі своєї нової команди.
Про це він розповів у першому інтерв’ю пресслужбі Динамо.
"Це сильна команда, що грає на високих швидкостях. Моє завдання: якнайшвидше познайомитися з новими колегами, щоби зрозуміти їхню гру зсередини. Адже треба влитися в колектив. Вірю, що ті характеристики, які вбачили в мені в цьому клубі зможуть зіграти важливу роль для покращення результатів.
Я тут, щоби стати основним гравцем команди. Для цього мені потрібно якісно працювати на тренуваннях і показувати себе з найкращої сторони", — сказав Себальос.
Нагадаємо, Себальос перейшов у Динамо на правах оренди, яка розрахована до кінця 2024 року. За умовами угоди, київський клуб матиме пріоритетне право викупу. Інший центральний захисник "біло-синіх" Денис Попов уже прокоментував появу сильного конкурента.