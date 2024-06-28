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Новачок Динамо: Я тут, щоби стати основним гравцем

Игорь Чернявский — 28 червня, 20:38
Новачок Динамо: Я тут, щоби стати основним гравцем

Новий захисник Динамо Браян Себальос збирається завоювати місце у стартовому складі своєї нової команди.

Про це він розповів у першому інтерв’ю пресслужбі Динамо.

"Це сильна команда, що грає на високих швидкостях. Моє завдання: якнайшвидше познайомитися з новими колегами, щоби зрозуміти їхню гру зсередини. Адже треба влитися в колектив. Вірю, що ті характеристики, які вбачили в мені в цьому клубі зможуть зіграти важливу роль для покращення результатів.

Я тут, щоби стати основним гравцем команди. Для цього мені потрібно якісно працювати на тренуваннях і показувати себе з найкращої сторони", — сказав Себальос.

Нагадаємо, Себальос перейшов у Динамо на правах оренди, яка розрахована до кінця 2024 року. За умовами угоди, київський клуб матиме пріоритетне право викупу. Інший центральний захисник "біло-синіх" Денис Попов уже прокоментував появу сильного конкурента.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Браян Себальос

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