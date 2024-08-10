Брагару: Ми не реалізували багато моментів у матчі проти Вереса

Півзахисник київського Динамо Максим Брагару вважає, що команда не реалізувала багато моментів у матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти рівненського Вереса.

Його слова передає пресслужба киян.

"Гра була під нашим повним контролем, але було напружене завершення матчу. Треба було забивати третій та четвертий м’яч аби догравати матч спокійно. Ми виходили на другий тайм з прагненням забивати ще, не розслаблятися та продовжувати підтримувати той темп, який був у першому таймі. Ми створили багато моментів, проте не реалізували їх. У мене була гольова нагода, мав забивати. Напевно, не вистачило якоїсь холоднокровності у потрібний момент", — сказав Максим.

Раніше Динамо зіграло внічию з шотландським Рейнджерсом у першому матчі 3 етапу кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на вівторок, 13 серпня. Початок — о 21:45 за київським часом.