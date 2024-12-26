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Ботафого хоче придбати парагвайського хавбека Ньюкасла

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 12:28
Ботафого хоче придбати парагвайського хавбека Ньюкасла
Мігель Альмірон
Instagram

Бразильський Ботафого планує посилити склад парагвайцем Мігелем Альміроном.

Про це пише видання Bolavip.

Титулований клуб готовий віддати за нього Ньюкаслу 61 млн реалів (близько 10 млн євро).

30-річний Альмірон виступає за Ньюкасл із січня 2019 року. "Сороки" придбали його з Аталанти за 10 млн євро.

Цього сезону за клуб він провів 10 матчів у всіх турнірах, але за 300 хвилин ігрового часу не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, чилійський Коло-Коло цікавиться ексгравцем київського Динамо.

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