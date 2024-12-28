Артему не вистачає злості: Боррьєлло – про виступи Довбика за Рому

Колишній форвард Роми Марко Боррьєлло оцінив виступи українця Артема Довбика за "вовків".

Слова ексфутболіста передає видання VoceGiallorossa.it.

"Це хороший футболіст! Можливо, йому трохи не вистачає злості", – заявив Боррьєлло.

Нагадаємо, в матчі 17-го туру Серії А між Ромою та Пармою (5:0) український нападник "вовків" забив гол та віддав асист.

Таким чином Довбик потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Італії за версією SofaScore.