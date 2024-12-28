Артему не вистачає злості: Боррьєлло – про виступи Довбика за Рому
Артем Довбик
AS Roma
Колишній форвард Роми Марко Боррьєлло оцінив виступи українця Артема Довбика за "вовків".
Слова ексфутболіста передає видання VoceGiallorossa.it.
"Це хороший футболіст!
Можливо, йому трохи не вистачає злості", – заявив Боррьєлло.
Нагадаємо, в матчі 17-го туру Серії А між Ромою та Пармою (5:0) український нападник "вовків" забив гол та віддав асист.
Таким чином Довбик потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Італії за версією SofaScore.