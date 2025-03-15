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Забарний та Ярмолюк не вразили якістю гри в "дербі" Бормута та Брентфорда: які оцінки отримали

Олексій Мурзак — 15 березня 2025, 22:06
Забарний та Ярмолюк не вразили якістю гри в дербі Бормута та Брентфорда: які оцінки отримали
Ілля Забарний (праворуч)
Getty Images

Захисник Борнмута Ілля Забарний та півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк отримали посередні оцінки за зіграний очний матч своїх клубів в межах 29 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив їм оцінки 6,7 та 6,3 відповідно.

Як відомо, Забарний вийшов у старті "вишень" після того, як відбув дискваліфікацію за червону картку, однак не допоміг своїй команді врятуватися від поразки. Також зазначимо, що вперше за сезон українського захисника замінили по ходу зустрічі.

Ярмолюк з'явився на полі з лави запасних. Український півзахисник вийшов на 72-й хвилині, але за виділений час результативними діями не відзначився.

Раніше свою оцінку за матч проти Вест Гема дізнався ще один український футболіст – Віталій Миколенко.

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