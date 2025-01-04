Забарний та Миколенко дізналися свої оцінки за матч Борнмута проти Евертона

У суботу, 4 січня, відбувся матч 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зіграли Борнмут Іллі Забарного та Евертон Віталія Миколенка.

Статистичний портал WhoScored оцінив виступ українських захисників у цьому поєдинку, який завершився перемогою "вишень" з рахунком 1:0.

Так, Ілля Забарний отримав доволі високу оцінку в 7,3 бали. Найкращим гравцем у складі Борнмута став Мілош Керкез, оцінка якого склала 8,0 балів.

Водночас Миколенко отримав від аналітиків 6,6 балів.

Раніше стало відомо, що Миколенко може підписати новий контракт з ліверпульським клубом. У нинішньому сезоні лівий оборонець відіграв 18 поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Водночас на рахунку 22-річного Забарного 20 повних матчів за Борнмут у межах АПЛ, в яких він відзначився лише двома попередженнями.