Болонья повернула в Серію А чемпіона Євро-2020

Колишній півзахисник збірної Італії Федеріко Бернардескі став гравцем Болоньї.

Про це повідомляє прессулжба італійського клубу.

Контракт із 31-річним хавбеком розрахований на два роки – до літа 2027 року. В угоді прописана опція продовження ще на один рік.

Бернардескі перейшов у Болонью на правах вільного агента. 1 липня він розірвав контракт із Торонто, за який виступав з літа 2022 року. У минулому сезоні на його рахунку 5 голи та 3 асисти в 15 матчах МЛС.

Раніше Бернардескі виступав за Фіорентину, Кротоне та Ювентус. Відзначився 6 голами в 39 матчах за збірну Італії, з якою став чемпіоном Євро-2020. Transfermarkt наразі оцінює вартість хавбека у 3,5 мільйона євро.

Раніше Болонья підписала ще одного чемпіона Євро-2020 – форварда Чіро Іммобіле.