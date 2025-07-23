Ще один гравець Мілана може перейти у Болонью

Болонья може орендувати вінгера Мілана Ноа Окафора.

Про це пише журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що "россоблу" мають можливість орендувати 25-річного швейцарського гравця з опцією викупу. Наставник Мілана Массіміліано Аллегрі не проти відпустити Окафора в іншу команду.

У другій половині сезону 2024/25 Окафор виступав за Наполі на правах оренди. За неаполітанський клуб він провів всього чотири матчі.

Контракт вінгера з Міланом діє до червня 2028 року. Трансфермаркет оцінює його вартість у 13 мільйонів євро.

Раніше центральний півзахисник Мілана Томмазо Побега став гравцем Болоньї.