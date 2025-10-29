Попов отримав другу найвищу оцінку за гол у матчі Емполі – Сампдорія
Український нападник Емполі Богдан Попов отримав другий найвищий бал у матчі 10 туру Серії B проти Сампдорії.
Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.
Українець вийшов на заміну на 73 хвилині та відзначився забитим м'ячем, який приніс його команді нічию в меншості.
Окрім того, Попов заробив один штрафний та виграв одну боротьбу за м'яч. У верховій боротьбі українець виявився сильнішим один раз з чотирьох.
Загалом гру Богдана Попова оцінили в 7,5 балів, бал вище зумів заробити лише захисник Сампдорії Алекс Феррарі.
Для Богдана Попова цей гол став 5 у 8 матчах Серії B. Наразі він йде другим у гонці бомбардирів, разом із Габріеле Мончіні та Маттією Бортолуссі. Більше на один забитий м'яч має лише Етторе Гліоцці.
Напередодні Попов розповів у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону про адаптацію в Італії, бажання грати за збірну України та багато іншого.