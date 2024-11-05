Лідер Олександрії Безерра ще в 2022-му міг опинитися в іншому клубі УПЛ

На початку 2022 року вінгер Олександрії Хуан Альвіна Безерра був близький до переходу в Дніпро-1.

Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

За словами журналіста, у бразильця був квиток в Україну на 24 лютого 2022-го. Планувалося, що 19-річний вінгер спершу виступатиме за юнацьку команду Дніпра-1, але через повномасштабне вторгнення перехід Безерри в УПЛ відтермінувався на більш ніж півтора роки – у вересні 2023-го Хуан опинився в Олександрії.

За 11 матчів поточного сезону Безерра вже повторив результативність попередньої кампанії – 3 голи та 3 асисти (щоправда, в чемпіонаті України-2023/24 легіонер взяв участь лише в 13 іграх). У нещодавньому поєдинку проти Полісся Безерра на 83-й хвилині видав шалений забіг через півполя й віддав переможний асист на Євгена Смирного.

Нагадаємо, Дніпро-1 припинив існування влітку 2024 року.