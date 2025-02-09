Каземіро може приєднатися до легенди Манчестер Юнайтед у Туреччині

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземіро все ще має шанс змінити команду цього місяця, незважаючи на те, що в Англії трансферне вікно вже закрилося.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

На допомогу "червоним дияволам", які хочуть продати 32-річного бразильця, може прийти Бешикташ під керівництвом Оле Гуннара Сульшера. У Туреччині трансферне вікно закриється ввечері вівторка, 11 лютого.

За інформацією джерела, саме новий клуб легенди манкуніанців є претендентом на придбання футболіста, який не має ігрового часу на "Олд Траффорд". Transfermarkt оцінює півзахисника у 12 мільйонів євро.

Починаючи з 4 грудня, Каземіро виходив на поле всього п'ять разів (двічі в основі), у тому числі на "приголомшливу" одну хвилину в недавньому поєдинку з Лестером (2:1) у Кубку Англії.

У нинішньому сезоні Каземіро взяв участь у 24 матчах, у яких він записав на свій рахунок три голи та три попередження.

Раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що всі в його команді мають працювати, щоб зберегти своє місце у майбутньому.