Беньо: У матчі Україна – Грузія мала би бути нічия

Український тренер Юрій Беньо заявив, що результатом матчу Ліги націй між збірними України та Грузії мала бути нічия.

Його слова передає Tribuna.

"Головне, що є результат. Це найголовніше, враховуючи стан збірної. Десь, можливо, по грі закономірною була б нічия – грузини мали моменти, і непогані. Удача нам посміхнулася. Але хлопці заслужили своєю самовіддачею, боротьбою.

Показати якийсь яскравий футбол обом командам заважало футбольне поле, бо якість газону бажала кращого, це очевидно. Гравці більше мучилися на цьому полі.

Але збірна України дійсно, особливо у першому таймі, на початку гри, порівняно з попередніми двома іграми, була зовсім іншою. І активніше високо грали, і пресингували, і досить хороша реакція була на втрату мʼяча на чужій половині поля. Вступали одразу у відбір, що призвело до гольового моменту, коли Мудрик забив гол. Це радує зі сторони збірної", – сказав Беньо.