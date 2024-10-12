Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Беньо: У матчі Україна – Грузія мала би бути нічия

Андрій Яросименко — 12 жовтня, 18:45
Беньо: У матчі Україна – Грузія мала би бути нічия
Михайло Мудрик
уаф

Український тренер Юрій Беньо заявив, що результатом матчу Ліги націй між збірними України та Грузії мала бути нічия.

Його слова передає Tribuna.

"Головне, що є результат. Це найголовніше, враховуючи стан збірної. Десь, можливо, по грі закономірною була б нічия – грузини мали моменти, і непогані. Удача нам посміхнулася. Але хлопці заслужили своєю самовіддачею, боротьбою.

Показати якийсь яскравий футбол обом командам заважало футбольне поле, бо якість газону бажала кращого, це очевидно. Гравці більше мучилися на цьому полі.

Але збірна України дійсно, особливо у першому таймі, на початку гри, порівняно з попередніми двома іграми, була зовсім іншою. І активніше високо грали, і пресингували, і досить хороша реакція була на втрату мʼяча на чужій половині поля. Вступали одразу у відбір, що призвело до гольового моменту, коли Мудрик забив гол. Це радує зі сторони збірної", – сказав Беньо.

Нагадаємо, "синьо-жовті" перемогли грузинів з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Грузії з футболу Юрій Беньо

Збірна України з футболу

Воробей назвав причини перемоги України над Грузією
Мудрик: Перед матчем було багато критики, експерти обговорювали тренерський штаб і футболістів
Букмекери оцінили шанси України взяти реванш у Чехії в Лізі націй
Кополовець: Мудрик крутіший за Кварацхелію
Криськів: Після перемоги не відлягло, але позитив присутній

Останні новини