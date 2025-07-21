Бенфіка Трубіна дізналася суперника по третьому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

У понеділок, 21 липня, відбулося жеребкування третього раунду Ліги чемпіонів, де свого суперника дізналася також Бенфіка, за яку виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

Так, "орли", які стартують у відборі одразу з третього раунду по Шляху представників ліг, зіграють проти французької Ніцци.

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 5/6 і 12 серпня.

Зазначимо, що в минулому сезоні Ніцца грала разом з Динамо в основному етапі Ліги Європи, де зайняла передостаннє місце, набравши всього 3 залікові бали.

Нагадаємо, свого суперника дізналося також київське Динамо. Якщо підопічні Олександра Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун Спартанс, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).