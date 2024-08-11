Трубін вийде у старті Бенфіки на матч 1 туру Прімейри проти Фамалікана
Воротар збірної України Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч 1 туру Прімейри сезону 2024/2025 проти Фамалікана.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Анатолій перейшов до Бенфіки влітку 2023 року. Минулого сезону Трубін за "орлів" відіграв 28 поєдинків у чемпіонаті Португалії.
Бенфіка — віце-чемпіон Португалії сезону 2023/2024. Чемпіоном став Спортінг, який набрав 90 очок за 34 матчі — Бенфіка набрала 80.