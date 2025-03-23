Розпач Роналду, шок іспанців і сенсація з Францією: згадуємо звитяги України над топовими збірними

Напередодні збірна України видала фантастичний матч, обігравши Бельгію з рахунком 3:1 у Лізі націй. Протистояння з топзбірною, наповнене яскравими моментами, довело: команда не боїться авторитетів і вміє грати з найсильнішими. Але цей успіх – далеко не перший у списку великих перемог України над футбольними грандами.

Франція, Іспанія, Англія, Португалія – нашій збірній неодноразово вдавалося ламати прогнози і змушувати футбольний світ говорити про себе. Хто забув, як нервував Кріштіану Роналду, не зумівши пробити Андрія Пятова з гри? Або як гол Віктора Циганкова приніс сенсаційну перемогу над іспанцями? Українська збірна неодноразово доводила: статус суперника – ще не гарантія його тріумфу.

Сьогодні ми згадаємо найгучніші звитяги "синьо-жовтих" у матчах з топзбірними світу. Перемоги, які стали історією, і моменти, що викарбувалися в пам’яті кожного українського вболівальника.

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Україна – Португалія 2:1 (05.10.1996)

Ще на зорі свого існування збірна України почала писати власну історію яскравими рядками. У відборі до чемпіонату світу 1998 року наша команда зустрілася з Португалією, яка вже тоді була однією з найсильніших команд континенту. У її складі грали Луїш Фігу, Руй Кошта, Фернанду Коуту – справжні зірки того покоління.

Проте у Києві на них чекало розчарування. Українці вийшли на поле зарядженими на боротьбу і вже в першому таймі шокували суперника. Сергій Попов відкрив рахунок, а Юрій Максимов подвоїв перевагу. Португальці відіграли один м'яч, але більше нічого зробити не змогли. Україна здобула першу велику перемогу, яка стала сигналом: ця команда може дивувати.

У тому відборі наша збірна боролася до останнього, посівши друге місце, але в плейоф поступилася Хорватії. Однак саме цей матч показав, що навіть проти топових команд Україна може бути грізним суперником.

Україна – Англія 1:0 (10.10.2009)

Після провального старту відбору на ЧС-2010 українці зібралися і боролися до останнього за вихід на турнір. У Дніпрі команда Олексія Михайличенка зіграла матч, який увійшов в історію.

Гості вже забезпечили собі місце на чемпіонаті, але це не означало, що вони будуть грати в півсили. Англія приїхала з Вейном Руні, Френком Лемпардом, Стівеном Джеррардом – ці зірки були готові продемонструвати свою майстерність.

На початку гри Україна отримала шанс вийти вперед – арбітр призначив пенальті за фол на Артемі Мілевському. Андрій Шевченко підійшов до м’яча… і пробив у штангу! Здавалося, що шанс втрачений, але Сергій Назаренко виправив ситуацію: його дальній удар на 29 хвилині став вирішальним.

До кінця гри англійці намагалися відігратися, але натрапили на непрохідну оборону і чудову гру Андрія Пятова. У підсумку – історична перемога, яка допомогла Україні пробитися до плейоф.

Україна – Іспанія 1:0 (13.10.2020)

У Лізі націй 2020 року збірна України пережила справжній жах у матчі проти Іспанії в Мадриді – тоді "синьо-жовті" поступилися 0:4. Тому від матчу в Києві ніхто особливо не очікував чогось грандіозного. Однак команда Андрія Шевченка мала інші плани.

Іспанці домінували, завдавали удару за ударом, але у воротах України стояв Георгій Бущан, який проводив чи не найкращий матч у кар’єрі. Кілька разів здавалося, що м’яч ось-ось опиниться у воротах, але український голкіпер творив дива.

А потім настав момент істини – Віктор Циганков отримав передачу від Ярмоленка, вирвався на ударну позицію і пробив точно в кут! Стадіон вибухнув, а Україна втримала цей рахунок до фінального свистка. Це була перша перемога над Іспанією в історії, і ще один доказ, що команда Шевченка здатна на великі звершення.

Україна – Португалія 2:1 (14.10.2019)

Якщо у 1996-му Україна сенсаційно обіграла Португалію, то в 2019-му вона це зробила вже як рівний суперник. У кваліфікації до Євро-2020 "синьо-жовті" показали один із найкращих своїх відбіркових турнірів і достроково вийшли на чемпіонат.

Перед матчем у Києві багато хто очікував важкої боротьби, адже в складі гостей був Кріштіану Роналду, який продовжував бити рекорди. Однак українці почали гру настільки потужно, що Португалія просто не встигала за розвитком подій.

Вже на 6 хвилині Роман Яремчук відкрив рахунок, вдало зігравши на добиванні. А на 27 хвилині Андрій Ярмоленко довів перевагу до двох м’ячів. Португальці були шоковані, а їхня оборона виглядала розгубленою.

У другому таймі тиск гостей зростав. Роналду реалізував пенальті, а Степаненко отримав червону картку, але навіть у меншості Україна вистояла! Це була величезна перемога, яка підкреслила, що команда Шевченка готова до Євро-2020.

Україна – Франція 2:0 (15.11.2013)

Плейоф за вихід на ЧС-2014 підкинув Україні непростий жереб – Францію, яка вважалася явним фаворитом. Але підопічні Михайла Фоменка відіграли, мабуть, найкращий матч десятиліття, змусивши суперника капітулювати в Києві.

На 61 хвилині стадіон НСК "Олімпійський" вибухнув – Роман Зозуля відкрив рахунок, блискуче розібравшись із захисниками французів. А вже через 10 хвилин все той же Зозуля заробив пенальті, який впевнено реалізував Андрій Ярмоленко. "Синьо-жовті" вперше обіграли Францію, зробивши вагому заявку на вихід на чемпіонат світу.

Атмосфера була просто неймовірною. Українці відіграли той матч із колосальною самовіддачею, а французи просто не знали, як зламати нашу оборону. На жаль, у матчі-відповіді в Парижі сталося непоправне – Франція перемогла 3:0 і знищила мрію України про поїздку на ЧС.

Сподіваємося, що подібний сценарій не повториться у матчі з Бельгією, і цього разу Україна доведе, що справді готова підкорювати європейський футбол.