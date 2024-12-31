Шевченко: Бажаю всім найголовнішого – перемоги над ворогом

Президент Української Асоціації Футболу Андрій Шевченко привітав суспільство із Новим роком та побажав українцям найголовнішого – перемоги.

Слова функціонера наводить пресслужба УАФ.

"Ми всі разом пережили ще один рік страшної війни. Тому від всіх нас – подяка нашим захисникам і захисницям за їх мужність та стійкість, за можливість грати і розвивати футбол України!



Рік, що минає, був сповнений викликів, але водночас і незламного духу. Дякую усім за співпрацю, підтримку та віру в те, що навіть у складні та трагічні часи футбол обʼєднує та надихає.



Разом ми не просто граємо у футбол – ми творимо наше майбутнє. У новому році бажаю всім нам найголовнішого – спільної Перемоги над ворогом.



Нехай український футбол сяє яскравіше, а кожна гра наших збірних та клубів приносить радість і гордість за нашу країну!", – йдеться у заяві.