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Шевченко: Бажаю всім найголовнішого – перемоги над ворогом

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 15:55
Шевченко: Бажаю всім найголовнішого – перемоги над ворогом
Андрій Шевченко
УАФ

Президент Української Асоціації Футболу Андрій Шевченко привітав суспільство із Новим роком та побажав українцям найголовнішого – перемоги.

Слова функціонера наводить пресслужба УАФ.

"Ми всі разом пережили ще один рік страшної війни. Тому від всіх нас – подяка нашим захисникам і захисницям за їх мужність та стійкість, за можливість грати і розвивати футбол України!

Рік, що минає, був сповнений викликів, але водночас і незламного духу. Дякую усім за співпрацю, підтримку та віру в те, що навіть у складні та трагічні часи футбол обʼєднує та надихає.

Разом ми не просто граємо у футбол – ми творимо наше майбутнє. У новому році бажаю всім нам найголовнішого – спільної Перемоги над ворогом.

Нехай український футбол сяє яскравіше, а кожна гра наших збірних та клубів приносить радість і гордість за нашу країну!", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що раніше українців з Новим роком привітав президент Динамо Ігор Суркіс.

Окрім того, Андрій Шевченко в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону розповів про свій незабутній новорічний подарунок дитинства.

Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

Українська асоціація футболу (УАФ)

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