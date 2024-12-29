Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака

Президент Української асоціації футболу розповів про незабутній новорічний подарунок свого дитинства.

У грудні 2010 року Максим Розенко взяв велике ексклюзивне інтерв'ю в Андрія Шевченка. Публікуємо невелику частину з нього, яка присвячена новорічним святам.

Андрій Шевченко

– Пане Андрію, доводилося зустрічати новорічний бій курантів в літаку?

– Була справа – коли ще виступав у складі Мілана. Повинен був прибути в розташування клубу 1 або 2 січня. У підсумку в Італію з США з дружиною вилетіли 31 грудня і Новий рік застали в салоні літака.

– Загадуєте бажання на новий рік?

– Багато хто згадує, як минув рік, будують якісь плани на майбутнє. Я не виняток. Теж собі намагаюся щось планувати – і в кар'єрі, і в особистому житті.

Андрій Шевченко

– Самі вибираєте новорічні подарунки дітям?

– В основному цим займається дружина. Коли дозволяє можливість, ми можемо разом поїхати та щось вибрати. Вибір подарунків для нас – тривала процедура. Ми до цього готуємося заздалегідь – не за день-два, а за місяць.

– А який був у вас незабутній новорічний подарунок з дитинства?

– Залізниця з паровозиком. Я давно хотів мати власну залізницю. Пам'ятаю 1 січня вранці встав, побіг під ялинку. Знайшов подарунок і був безмежно щасливий.

Андрій Шевченко

– Напередодні Нового року ходите в лазню?

– Ні – боюся загубитися. А якщо серйозно, то традиція у нас така завжди була. Коли ще до від'їзду в Мілан виступав за Динамо, відпустка зазвичай починалася в грудні. На роботу виходили напередодні Нового року. Було 3-4 тренування, а 31 грудня вранці грали двосторонку. Увечері команду відпускали – до 2 січня. Тому після гри ми всі дружно їхали в ресторан, а потім розходилися по групах й інтересах. Хтось після ресторану дійсно вирушав у лазню.

Максим Розенко, Чемпіон