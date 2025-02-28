Чорноморець підсилився півзахисником молодіжної збірної Панами

Чорноморець орендував півзахисника молодіжної збірної Панами Анеля Райса.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Орендна угода з новачком, який перейшов до "моряків" з клубу Пласа Амадор, розрахована до кінця поточного року.

Повідомляється, що опорний хавбек вже встиг провести кілька контрольних поєдинків за "чорно-синіх" і зумів переконати тренерський штаб команди в своїй корисності.

Райс має досвід виступів за юнацькі збірні Панами U-17 (в тому числі на чемпіонаті світу відповідної вікової категорії) і U-19. Влітку 2024 року Анель провів першу зустріч у футболці національної команди U-20. Його трансферну вартість оцінюють у 121 тисячу євро.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець орендував на другу частину сезону-2024/25 вінгера донецького Шахтаря Хусрава Тоірова.