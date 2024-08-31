Лейпциг перервав історичну серію Баєра: огляд матчу Бундесліги

Чинний чемпіон Німеччини леверкузенський Баєр неочікувано поступився Лейпцигу в межах 2 туру німецької Бундесліги. Це перша поразка "фармацевтів" у чемпіонаті з 27 травня 2023 року.

Огляд матчу

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

2 тур, 31 серпня

Баєр Леверкузен — Лейпциг 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 39 Фрімпонг, 2:0 - 45 Грімальдо, 2:1 - 45+7 Кампль, 2:2 - 57 Опенда, 2:3 - 80 Опенда

Нагадаємо, раніше Уніон здолав Санкт-Паулі у 2 турі Бундесліги.