Лейпциг перервав історичну серію Баєра: огляд матчу Бундесліги
ФОТО — пресслжуба РБ Лейпциг
Чинний чемпіон Німеччини леверкузенський Баєр неочікувано поступився Лейпцигу в межах 2 туру німецької Бундесліги. Це перша поразка "фармацевтів" у чемпіонаті з 27 травня 2023 року.
Огляд матчу
Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
2 тур, 31 серпня
2 тур, 31 серпня
Баєр Леверкузен — Лейпциг 2:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 39 Фрімпонг, 2:0 - 45 Грімальдо, 2:1 - 45+7 Кампль, 2:2 - 57 Опенда, 2:3 - 80 Опенда
Нагадаємо, раніше Уніон здолав Санкт-Паулі у 2 турі Бундесліги.