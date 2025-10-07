Реал, Барселона та Баварія можуть поборотися за лідера Крістал Пелес

Центральний захисник Крістал Пелес Марк Гуехі може продовжити кар'єру в одному з європейських грандів.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Оборонець збірної Англії, який влітку був близький до трансферу в Ліверпуль, стане вільним агентом уже влітку 2026 року та зможе безплатно приєднатися до будь-якої команди.

У переході гравця дуже зацікавлений той самий Ліверпуль, а також Барселона, яка за інформацією ЗМІ готова продати уругвайського захисника Рональда Араухо.

Також у боротьбу за Гуехі може увійти й мюнхенська Баварія, яка розглядає англійця як потенційну заміну Дайо Упамекано або Кім Міндже.

Сам гравець очікує на кроки від мадридського Реала, який останнім часом проводить чимало трансферів на правах вільних агентів.

🚨🔴 Liverpool are still giving everything to sign Marc #Guéhi on a free transfer next summer, with ongoing talks taking place. The Reds are very concrete in their interest — as are Barcelona. #LFC



However, Guéhi are also waiting to see whether Real Madrid make a move.



Max… pic.twitter.com/FCa34Xzq0q — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 7, 2025

У поточному сезоні в активі 25-річного Марка Гуехі 12 матчів, в яких він відзначився голом та віддав асист.