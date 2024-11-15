Бауманн: Рішення виступати за збірну України було цілком обдуманим і свідомим

Півзахисник юнацької збірної України Захар Бауманн свідомо ухвалив рішення отримати український паспорт.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Це рішення було цілком обдуманим і свідомим, ми мали час його обговорити з родиною та прийняти. Для мене Україна завжди означала багато, всі мої друзі знали, що це держава, звідки родом моя родина. хоча я сам народився й виріс в Великобританії, в Англії, у нас в родині говорять українською мовою. Мама нас із братом навчала українській мові, а нам було дуже приємно, коли Україна досягала успіхів у футболі, в пісенних конкурсах, в культурі", – сказав Бауманн.

Також новачок юнацької збірної України розповів, чи був він колись на Батьківщині предків.

"Звичайно. Ми з мамою періодично приїздили до дідуся та бабусі в гості. Востаннє бували тут ще чотири роки тому. Хотіли приїхати, уявіть собі, якраз взимку 2022 року, проте перед самим нашим приїздом почалося повномасштабне вторгнення – і це зірвало наші плани. Проте загалом я бував в Україні не раз, для мене це завжди радісні поїздки. Ми дуже переживаємо за Україну, тут, у Великобританії, люди розуміють, як важко українцям. Підтримка англійців – однозначно на стороні України", – розповів футболіст.

На клубному рівні Бауманн представляє Манчестер Юнайтед. 17-річний хавбек провів 9 матчів за команди "червоних дияволів" різних вікових груп, у яких відзначився одним голом та одним асистом.

Коментуючи дебютний виклик Захара, головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко не пожалкував компліментів для свого нового підопічного.