Клуб французької Ліги 1 зробив пропозицію Трабзонспору щодо трансферу українця

Українським захисником Трабзонспора Арсенієм Батаговим цікавляться клуби Серії А та французької Ліги 1.

Про це повідомляє Gunebakis.

Зв інформацією джерела, один з клубів Ліги 1 вже навіть зробив туркам пропозицію щодо трансферу гравця у розмірі 3 млн євро. Втім, Трабзонспор відмовив, адже мінімум планує вилучити за футболіста 10 млн євро.

Раніше це ж видання повідомило, що президент Трабзонспора Ертугрул Доган провів засідання ради директорів, на якому повідомив про те, що клуб отримав про пропозиції щодо продажу 5 гравців. Окрім Батагова, це захисник Педро Малейро, хавбеки Батіста Менді та Салії Малкочоглу та форвард Денис Драгуш.

23-річний українець виступає за турецький клуб із літа 2024 року. У поточному сезоні відзначився 2 голами та 1 асистом у 21 матчі в усіх турнірах.

5 травня Батагов забив у свої ворота у матчі проти Касимпаші (нічия 1:1).