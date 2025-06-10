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Барселона погодила всі умови трансферу воротаря Еспаньйола

Олексій Погорелов — 10 червня 2025, 20:20
Жоан Гарсія
Жоан Гарсія
IMAGO

Найближчим часом склад Барселони поповнить воротар Еспаньйола Жоан Гарсія.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, "синьо-гранатові" підготували всі необхідні документи для переходу 24-річного іспанця.

Очікується, що Барселона виплатить клаусулу в розмірі 25 мільйонів євро, яка прописана в контракті Гарсії з Еспаньйолом, найближчими днями або наступного тижня.

Проте всі документи готові, ніщо не загрожує цьому переходу. Із голкіпером буде підписаний п'ятирічний контракт.

Нагадаємо, що паралельно із цим Барселона намагається позбутися Марк-Андре тер Штегена.

В одному варіанті каталонці запропонували німецькому голкіперу угоду, за якої він залишить клуб безкоштовно. В іншому Барселона намагатиметься оформити обмін із Манчестер Юнайтед.

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