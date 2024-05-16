Барселона хоче продовжити угоду з капітаном

Капітан Барселони Серджі Роберто може залишитися в клубі ще на один сезон.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Очікується, що рішення про продовження угоди буде оголошено після завершення чемпіонату Іспанії.

Зазначається, що сторони вже провели попередні переговори. Клуб хоче запропонувати оборонцю зарплату, яку він отримує зараз після її зниження через складну фінансову ситуацію.

У поточному сезоні він зіграв 22 матчів за "блаугранас", забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Контракт іспанця закінчується 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іспанський гранд хоче зберегти свого захисника в команді. Нещодавно президент клубу Жуан Лапорта вмовив Хаві Ернандеса залишитися в Барселоні.