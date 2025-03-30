Циганков вийде у старті Жирони на каталонське дербі проти Барселони

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков вийде у старті на матч проти Барселони, який відбудеться в межах 29-го туру іспанської Ла Ліги.

Каталонське дербі розпочнеться о 17:15 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Підопічні Ганса-Діттера Фліка наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на три очки.

Жирона не виграє вже шість поєдинків поспіль у Ла Лізі та наразі знаходиться на 13 місці. Команда заробила 34 очки у 28 зустрічах.

У поточному сезоні 27-річний Циганков забив 2 м'ячі і зробив 4 гольових паси в 21 матчі. Віктор доволі багато пропустив через постійні травми.