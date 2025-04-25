Відомі коментатори фіналу Кубку Іспанії Барселона – Реал

26 квітня Барселона і Реал розіграють трофей Кубку короля. Стартовий свисток на "Олімпійському" стадіоні в Севільї пролунає о 23:00.

Ель Класіко покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Кубку Іспанії, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Матч Барселона – Реал прокоментують Сергій Лук’яненко і Віталій Кравченко. Трансляція буде обрамлена аналітичною студією у форматі "візитівки", яка розпочнеться о 22:30 і продовжиться у перерві та після матчу.

У півфіналі Барселона не без труднощів пройшла Атлетіко (5:4 за сумою двох матчів), а Реал Мадрид з допомогою Андрія Луніна здолав Реал Сосьєдад (5:4 за підсумком обох поєдинків).

Український голкіпер зазнав травми у минулому матчі, проте вже відновився і може допомогти своїй команді у вирішальному Ель Класіко. Хоча, згідно з останніми новинами, головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті розраховує все ж на Тібо Куртуа.

До слова, каталонський та мадридський гранди зіткнуться у фіналі Кубку Іспанії вперше з сезону-2013/14, тоді перемогу святкували "бланкос". Загалом в активі Барселони 31 трофей – це рекорд турніру. Реал впродовж своєї історії завоював 20 Кубків.