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Барселона підпише новий довгостроковий контракт зі своїм 18-річним талановитим захисником

Олексій Мурзак — 13 лютого 2025, 13:59
Барселона підпише новий довгостроковий контракт зі своїм 18-річним талановитим захисником
Пау Кубарсі
x.com/FabrizioRomano

Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі підпише новий довгостроковий контракт з клубом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, нова угода 18-річного футболіста з каталонським клубом буде розрахована до червня 2030 року.

Романо додав, що сторони дійшли згоди ще у червні, всі документи узгоджено, а оголосять про підписання нового контракту незабаром.

У поточному сезоні Кубарсі провів 36 матчів у складі Барселони в усіх турнірах, відзначившись трьома результативними передачами. Transfermarkt оцінює його вартість у 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Іспанії Гаві продовжив контракт з Барселоною. 30 січня клуб також продовжив контракт з іншим зірковим іспанським півзахисником – Педрі.

Барселона Пау Кубарсі

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