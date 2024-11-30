Сьогодні був не наш день: Флік – про сенсаційну поразку Барселони від Лас-Пальмаса у Ла Лізі
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував несподівану поразку від аутсайдера Ла Ліги Лас-Пальмаса у матчі 15 туру чемпіонату.
Слова фахівця наводить Marca.
"Ми не дуже добре грали, але команда до кінця намагалася добитися хорошого результату. Сьогодні був не наш день і ми не були ефективними.
Ми повинні змінитися, захищатися краще та логічніше. Якщо ти не заб'єш гол, це також ускладнює збереження воріт сухими. Це питання для всієї команди. Зараз є кілька важких ігор у Лізі, а потім у Дортмунді.
Я не хочу говорити ні про кого конкретно, ми могли грати краще як команда", – зазначив тренер каталонців.
Барселона попри поразку, яка стала для каталонців третьою в сезоні, залишилися лідером першості, маючи в активі 34 бали.
Раніше Реал привітав Барселону зі 125-ю річницею з дня заснування клубу.