Сьогодні був не наш день: Флік – про сенсаційну поразку Барселони від Лас-Пальмаса у Ла Лізі

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував несподівану поразку від аутсайдера Ла Ліги Лас-Пальмаса у матчі 15 туру чемпіонату.

Слова фахівця наводить Marca.

"Ми не дуже добре грали, але команда до кінця намагалася добитися хорошого результату. Сьогодні був не наш день і ми не були ефективними.



Ми повинні змінитися, захищатися краще та логічніше. Якщо ти не заб'єш гол, це також ускладнює збереження воріт сухими. Це питання для всієї команди. Зараз є кілька важких ігор у Лізі, а потім у Дортмунді.



Я не хочу говорити ні про кого конкретно, ми могли грати краще як команда", – зазначив тренер каталонців.