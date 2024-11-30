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Сьогодні був не наш день: Флік – про сенсаційну поразку Барселони від Лас-Пальмаса у Ла Лізі

Олексій Мурзак — 30 листопада 2024, 18:13
Сьогодні був не наш день: Флік – про сенсаційну поразку Барселони від Лас-Пальмаса у Ла Лізі
Ганс-Дітер Флік
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував несподівану поразку від аутсайдера Ла Ліги Лас-Пальмаса у матчі 15 туру чемпіонату.

Слова фахівця наводить Marca.

"Ми не дуже добре грали, але команда до кінця намагалася добитися хорошого результату. Сьогодні був не наш день і ми не були ефективними.

Ми повинні змінитися, захищатися краще та логічніше. Якщо ти не заб'єш гол, це також ускладнює збереження воріт сухими. Це питання для всієї команди. Зараз є кілька важких ігор у Лізі, а потім у Дортмунді.

Я не хочу говорити ні про кого конкретно, ми могли грати краще як команда", – зазначив тренер каталонців.

Барселона попри поразку, яка стала для каталонців третьою в сезоні, залишилися лідером першості, маючи в активі 34 бали.

Раніше Реал привітав Барселону зі 125-ю річницею з дня заснування клубу.

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