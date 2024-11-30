Барселона сенсаційно поступилась Лас-Пальмасу в 15 турі Ла-Ліги

Сьогодні, 30 листопада, відбулися матчі у межах 15 туру іспанської Ла-Ліги.

У першому матчі дня каталонська Барселона несподівано поступилась вдома Лас-Пальмасу. Команди обмінялись голами на старті другої половини гри, а на 67-й хвилині 22-річний португалець Фабіу Сілва приніс гостям перемогу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

15 тур, 30 листопада

Барселона – Лас-Пальмас 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Рамірес, 1:1 – 61 Рафінья, 1:2 – 67 Сілва

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

17:15 Алавас – Леганес

19:30 Еспаньйол – Сельта Віго

22:00 Вальядолід – Атлетико

Напередодні Мальорка завдяки голу Абдона Пратса за 9 хвилин до кінця основного часу здолала Валенсію.