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Барселона підсилилась захисником Лос-Анджелеса

Андрій Яросименко — 23 липня, 11:45
Барселона підсилилась захисником Лос-Анджелеса

Каталонська Барселона підписала центрбека Лос-Анджелеса Мамаду Фалля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 21-річним сенегальцем підписано до 2026 року з опцією продовження ще на два роки. Він минулому сезоні він грав за Барселону Б, яка виступає в третьому іспанському дивізіоні, за команду гравець провів 22 матчі, у яких відзначився двома голами та асистом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Барселона планує підписати двох футболістів збірної Іспанії. Трансферною ціллю стали вінгер Атлетика Ніко Вільямс, та півзахисник Лейпцига Дані Ольмо.

Барселона Лос-Анджелес

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