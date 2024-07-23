Барселона підсилилась захисником Лос-Анджелеса

Каталонська Барселона підписала центрбека Лос-Анджелеса Мамаду Фалля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 21-річним сенегальцем підписано до 2026 року з опцією продовження ще на два роки. Він минулому сезоні він грав за Барселону Б, яка виступає в третьому іспанському дивізіоні, за команду гравець провів 22 матчі, у яких відзначився двома голами та асистом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Барселона планує підписати двох футболістів збірної Іспанії. Трансферною ціллю стали вінгер Атлетика Ніко Вільямс, та півзахисник Лейпцига Дані Ольмо.