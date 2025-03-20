RFEF відхилила апеляцію Барселони та Осасуни відносно перенесення матчу

Перенесений матч 27-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Осасуною відбудеться 27 березня.

Про це повідомила Федерація футболу Іспанії (RFEF), яка винесла остаточне рішення.

Обидва клуби подали апеляцію, але вона була відхилена і матч відбудеться в раніше призначену дату.

Зазначимо, що Осасуни на наступний день запланований виїзний матч з Атлетиком, але найімовірніше його поставлять на пізнішу дату.

Водночас у Барселони під питанням південноамериканські гравці Рональд Араухо і Рафінья, які зіграють свої міжнародні матчі в ніч із 25 на 26 березня.

Каталонський клуб наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги, команда має 60 очок. Осасуна займає 14-те місце з 33 балами. Нагадаємо, що гра мала відбутися 8 березня, але була перенесена через смерть лікаря Барселони Карлеса Міньярро Гарсії.