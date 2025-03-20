Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

RFEF відхилила апеляцію Барселони та Осасуни відносно перенесення матчу

Олексій Мурзак — 20 березня 2025, 16:56
RFEF відхилила апеляцію Барселони та Осасуни відносно перенесення матчу

Перенесений матч 27-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Осасуною відбудеться 27 березня.

Про це повідомила Федерація футболу Іспанії (RFEF), яка винесла остаточне рішення.

Обидва клуби подали апеляцію, але вона була відхилена і матч відбудеться в раніше призначену дату.

Зазначимо, що Осасуни на наступний день запланований виїзний матч з Атлетиком, але найімовірніше його поставлять на пізнішу дату.

Водночас у Барселони під питанням південноамериканські гравці Рональд Араухо і Рафінья, які зіграють свої міжнародні матчі в ніч із 25 на 26 березня.

Каталонський клуб наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги, команда має 60 очок. Осасуна займає 14-те місце з 33 балами. Нагадаємо, що гра мала відбутися 8 березня, але була перенесена через смерть лікаря Барселони Карлеса Міньярро Гарсії.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна

Барселона

Барселона має намір продати вінгера, якому пророкували велике майбутнє
Агент Щенсного розповів про майбутнє поляка в Барселоні
Ямал: Більше нема кого боятися, Барселона – фаворит Ліги чемпіонів
Мене це приваблює, – Щенсний розповів, чим Барселона відрізняється від Ювентуса
Мессі розтоптав футболку Барселони перед матчем Інтер Маямі

Останні новини