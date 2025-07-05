Барселона "образилась" на Вільямса після його підписання контракту з Атлетиком

Каталонська Барселона шокована рішенням Ніко Вільямса продовжити контракт з Атлетиком та "закрила двері" перед футболістом.

Про це повідомив Фабріціо Романо з посиланням на RAC1.

Так, у клубі не зрозуміли мотивації футболіста вести переговори з "блаугранас", а потім без попередження підписати контракт зі своїм поточним колективом.

У підсумку, Барселона вирішила більше ніколи не звертати увагу на Вільямса, як би добре він не грав у майбутньому та фактично закрила перед 22-річним вінгером двері назавжди.

Минулого сезону на рахунку 22-річного Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.

Раніше до футболіста проявляла інтерес каталонська Барселона, а її спортивний директор прямо заявляв про бажання гравця приєднатись до "блаугранас".