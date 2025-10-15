Барселона запропонує новий контракт одному з центральних захисників

Барселона готує новий контракт для центрального захисника Еріка Гарсії.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, каталонський клуб хоче продовжити угоду з 24-річним гравцем до 2030. Чинний контракт Гарсії чинний до літа 2026-го.

Гарсія – вихованець Барселони, з 2017 до 2021 року перебував у структурі Манчестер Сіті, а сезон-2023/24 провів на правах оренди за Жирону.

У поточному сезоні Ерік став основним гравцем у Ганса-Дітера Фліка, провів матчів 10 матчів та відзначився голом.

Раніше Барселона оголосила про продовження контракту із хавбеком Френкі де Йонгом.