Барселона запропонує новий контракт одному з центральних захисників
Ерік Гарсія
Getty Images
Барселона готує новий контракт для центрального захисника Еріка Гарсії.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, каталонський клуб хоче продовжити угоду з 24-річним гравцем до 2030. Чинний контракт Гарсії чинний до літа 2026-го.
Гарсія – вихованець Барселони, з 2017 до 2021 року перебував у структурі Манчестер Сіті, а сезон-2023/24 провів на правах оренди за Жирону.
У поточному сезоні Ерік став основним гравцем у Ганса-Дітера Фліка, провів матчів 10 матчів та відзначився голом.
Раніше Барселона оголосила про продовження контракту із хавбеком Френкі де Йонгом.