У певний момент ти просто говориш "вау": легенда Челсі порівняв Мессі та Роналду

Колишній півзахисник збірної Бельгії Еден Азар поділився думками про головних зірок футболу свого покоління Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Його слова передає RTBF.

Він заявив, що в цьому вічному виборі віддає перевагу аргентинцю. Вінгер пояснив, у чому бачить головну відмінність між ними.

"Я завжди обирав Мессі, тому що той футбол, який він уособлює – це футбол, який я люблю. Я міг би назвати Кріштіану, тому що я вболіваю за Реал, але Кріштіану – швидше великий бомбардир, неймовірний атлет, в той час як футбол Мессі уособлює мої смаки. Граючи проти нього, в певний момент ти просто говориш "вау". Нам просто пощастило, що ми народилися та бачили його наживо майже 20 років", – сказав Азар.

Зазначимо, що Азар свого часу мав замінити Роналду в Реалі. Проте через травми він так і не зміг виправдати очікування від трансферу в понад 100 мільйонів євро, провівши у складі "вершкових" лише 76 матчів, після чого завершив кар'єру.

Нагадаємо, що нещодавно Мессі забив черговий гол у МЛС. Наступне взяття воріт стане ювілейним 900-м для аргентинця в кар'єрі.