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Аврора – третя в історії Екстра-ліги команда, яка не програвала в регулярному чемпіонаті

Олексій Мурзак — 18 квітня 2025, 22:24
Аврора – третя в історії Екстра-ліги команда, яка не програвала в регулярному чемпіонаті
ФК Аврора

Аврора стала третьою командою в історії Екстра-ліги з футзалу, яка не програла жодного матчу в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Раніше це знакове досягнення підкорювалося лише ХІТу та Продексіму.

Втім, ХІТ у сезоні 2016/17 вилетів у півфіналі плейоф від Енергії, а Продексіму в кампанії 2019/20 чемпіонське звання дісталося за підсумками самої лише "регулярки" – стадію плейоф тоді вирішили не проводити через пандемію коронавірусу.

У п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25.

Перемогу в регулярці здобула столична Аврора, яка не програла жодного матчу в чемпіонаті, набравши 60 очок, другою командою регулярного сезону став ще один київський колектив – чинний чемпіон ХІТ, а замкнув трійку найкращих хмельницький Сокіл.

Також до плейоф пробилися SkyUp Київ, Енергія, Ураган, Атлетик та Суха Балка.

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