Челсі дозволив Галлахеру завершити перехід в Атлетико

Півзахисник Челсі Конор Галлахер незабаром стане гравцем мадридського Атлетико.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Сині" дозволили 24-річному англійцю відправитись у Мадрид та завершити перехід у склад "матрацників". Зазначається, що за трансфер Атлетико заплатить 42 млн євро.

Конор є вихованцем "пенсіонерів". У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

🚨🔴⚪️ Understand Conor Gallagher has been authorized by Chelsea to travel to Madrid in next 24/48h!



Deal was already done for €42m fee and Simeone was pushing again for it.



All done between Gallagher and Atléti, all done between Atléti and Chelsea.



Here we go, confirmed. 🔐 pic.twitter.com/8SOv6PoCpr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024

Зазначимо, що у зворотний бік відправиться португальський нападник Жоау Фелікс, який вже узгодив умови особистого контракту.

Нагадаємо, у це міжсезоння Челсі підписав чимало молодих гравців, зокрема й конкурента для Михайла Мудрика.