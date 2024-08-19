Челсі дозволив Галлахеру завершити перехід в Атлетико
Конор Галлахер
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Півзахисник Челсі Конор Галлахер незабаром стане гравцем мадридського Атлетико.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
"Сині" дозволили 24-річному англійцю відправитись у Мадрид та завершити перехід у склад "матрацників". Зазначається, що за трансфер Атлетико заплатить 42 млн євро.
Конор є вихованцем "пенсіонерів". У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.
Зазначимо, що у зворотний бік відправиться португальський нападник Жоау Фелікс, який вже узгодив умови особистого контракту.
Нагадаємо, у це міжсезоння Челсі підписав чимало молодих гравців, зокрема й конкурента для Михайла Мудрика.