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Дубль Мбаппе приніс важливу перемогу: огляд матчу Вільярреал – Реал

Руслан Травкін — 16 березня 2025, 07:58
Дубль Мбаппе приніс важливу перемогу: огляд матчу Вільярреал – Реал
https://x.com/realmadrid/status/1901015552166076903

У суботу, 15 березня, мадридський Реал на виїзді провів матч у межах 28 туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Дубль Кіліана Мбаппе приніс "бланкос" важливу перемогу з рахунком 2:1.

Огляд матчу:

Футбол – Ла Ліги-2024/25
15 березня, 28 тур

Вільярреал – Реал 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 7 Фойт, 1:1 – 17 Мбаппе, 1:2 – 23 Мбаппе

"Жовта субмарина" завдяки голу від Фойта відкрила рахунок. До середини першого тайму дубль Мбаппе вивів "вершкових" у лідери. До кінця зустрічі голів більше не було. 

Завдяки перемозі команда Карло Анчелотті повернулася на першу сходинку. Мадридський клуб тепер має 60 очок. Барселона йде слідом – 57 балів. Зазначимо, що "синьо-гранатові" мають 2 гри в запасі.

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