Дубль Мбаппе приніс важливу перемогу: огляд матчу Вільярреал – Реал

У суботу, 15 березня, мадридський Реал на виїзді провів матч у межах 28 туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Дубль Кіліана Мбаппе приніс "бланкос" важливу перемогу з рахунком 2:1.

Огляд матчу:

Футбол – Ла Ліги-2024/25

15 березня, 28 тур

Вільярреал – Реал 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 7 Фойт, 1:1 – 17 Мбаппе, 1:2 – 23 Мбаппе

"Жовта субмарина" завдяки голу від Фойта відкрила рахунок. До середини першого тайму дубль Мбаппе вивів "вершкових" у лідери. До кінця зустрічі голів більше не було.

Завдяки перемозі команда Карло Анчелотті повернулася на першу сходинку. Мадридський клуб тепер має 60 очок. Барселона йде слідом – 57 балів. Зазначимо, що "синьо-гранатові" мають 2 гри в запасі.