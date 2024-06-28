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Атлетико назвало умову трансферу Довбика

Олександр Булава — 28 червня, 13:00
Атлетико назвало умову трансферу Довбика

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик влітку може перейти в Атлетико.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Матрацники" перед трансфером українця хочуть продати Жоау Фелікса, який на правах оренди виступає за Барселону. Пропозицій щодо португальця наразі немає.

Водночас Жирона вимагає за трансфер Довбика 40 млн євро, але мадридці сподіваються зменшити суму.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро.

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