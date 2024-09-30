Атлетико може отримати покарання за жахливу поведінку фанів на дербі з Реалом

Атлетико може провести наступні декілька матчів без уболівальників, через їхню жахливу поведінку під час мадридського дербі проти Реала.

Про це повідомляє Marca.

Кидання предметів у воротаря "вершкових" Тібо Куртуа почалося з гола Мілітао, що викликало схвальну реакцію бельгійця. Групі вболівальників не сподобалося, що голкіпер святкував гол своєї команди, тож у нього кидали запальнички.

Через цю поведінку головний рефері поєдинку Матео Бускетс був змушений зупинити гру. Джерело зазначає, що "матрацникам" загрожує покарання, і вони проведуть 2-3 гри без вболівальників.

Нагадаємо, Атлетико зміг вирвати нічию у дербі з Реалом, у доданий час Корреа врятував свою команду від поразки.